गलियों में बना रखे पटाखों के गोदाम

छिन्दवाड़ा/पिपला. नगर में पटाखों के भंडारण व बिक्री के लिए तय नियम-कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। पटाखा व्यवसायी अपने घरों से ही पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। नगर के रिहायशी एवं संकीर्ण मार्ग वाले इलाकों में गोदामों में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है। दीपावली को देखते हुए यहां लाखों रुपए के पटाखे जमा किए जा रहे हैं। इस कारण कभी भी हादसा हो सकता है। पटाखा व्यापारियों ने विभिन्न मोहल्लों में गलियों में बने मकानों में पटाखे रखे हुए हैं। अगर वहां कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाडियां का पहुंचना नामुमकिन है। प्रशासन हर साल स्टेडियम परिसर में निर्धारित स्टालों पर ही पटाखे बेचने की व्यवस्था करता है। सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाते हैं।, लेकिन स्टेडियम में करोड़ों रुपए के पटाखे बेचने वाले दुकानदारों के गोदामों व भंडारण व्यवस्था में सुरक्षा की जांच नहीं की जा रही है। हालांकि पिछले साल प्रशासन ने गल्ला मंड़ी इलाके में भंडारण की जांच का अभियान चलाया था, लेकिन इस साल अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इधर वाडेगांव की ओर से हरदोली में वर्धा नदी के पास नल जल योजना के कूप पर लगे लोहे के पाइप चोरी हो गए। पांच माह पहले भी यहां से महंगा केबल चोरी हो गया था। पुलिस को सूचना देते हुए ग्राम पंचायत ने बताया कूप पर 10 एचपी की मोटर लगी है। जिसमें लोहे के 3 इंची दो पाइपों को रात में चोर ले गए। सुबह पंप चालक ने मोटर स्टार्ट की, लेकिन जब पानी नहीं आया तो जाकर देखा। पता लगा कि पाइप चोरी हो गए हैं। पांच माह पहले भी पंचायत के मोटर का महंगा केबल चोरी हो गया था। लगातार चोरियों से ग्राम पंचायत परेशान है।

Fireworks warehouses kept in the streets