पहले दीपावली अब होली में वेतन का इंतजार

दीपावली निकल गई और होली का त्योहार आ गया, लेकिन बीते चार माह से पंचायत सचिवों को वेतन नहीं मिल सका है। इस बार उनकी होली बेरंग ही जाएगी।

First Deepawali now waiting for salary in Holi