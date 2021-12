साइकिल स्टोर में आग से पांच लाख का नुकसान

छिंदवाड़ा रोड स्थित सुमन साइकिल स्टोर में मंगलवार रात साढ़े आठ बजे आग लग गई । आग पर काबू पाने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ी ने चार चक्कर लगाए। चौरई व छिन्दवाड़ा से भी दमकलें बुलानी पड़ी। नगर पालिका ने भी टैंकर की व्यवस्था की। दुकान संचालक संजय साहू ने बताया कि लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. छिंदवाड़ा रोड स्थित सुमन साइकिल स्टोर में मंगलवार रात साढ़े आठ बजे आग लग गई । आग पर काबू पाने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ी ने चार चक्कर लगाए। चौरई व छिन्दवाड़ा से भी दमकलें बुलानी पड़ी। वही नगर पालिका ने भी टैंकर की व्यवस्था की। दमकल टीम के पप्पू डेहरिया मंत्री धुर्वे ,अनिल ओरिया, रुपेश व नगर पालिका के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक संजय साहू ने बताया कि लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। दुकान में ऑटो पाट्र्स , आयल व टायरों की वजह से आग भडक़ गई। खबर मिलते ही एसडीओपी डॉ. संतोष डेहरिया, तहसीलदार वीर बहादुर शाह, नगर निरीक्षक मोहन मसकोले, सीएमओ शशांक आर्मो भी मौके पर पहुंच गए। एच आई वी जांच: ग्राम पंचायत में एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संचालित लिंक वर्कर परियोजना के अन्तर्गत डॉ.अर्चना देशमुख के मार्गदर्शन में लक्षित जनसंख्या एवं अप्रवासी मजदूरों का स्वास्थ परीक्षण किया गया। साथ ही एच आई वी जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ कार्यकर्ता संगीता कौशिक एवं पुष्पा पाटनकर का सहयोग रहा। 50 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इधर आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार व शिक्षण की संस्था आयुर्वेद व्यास पीठ का सौंसर में गठन किया गया। डॉ. मृणालिनी कंटक को अध्यक्ष, डॉ. श्याम क्षीरसागर उपाध्यक्ष शाखा कार्यवाह डॉ. प्रमिला येमदे सहकार्यवाह डॉ. शहानवाज दिवाण व कोषाध्यक्ष तथा सहकोषाध्यक्ष डॉ चेतन पराडकर तथा डॉ अनुराग शेंडे को बनाया गया। महिला समन्वयक डॉ. विजया पांडे व डॉ. प्रतिमा गजभिये को नियुक्त किया गया।

Five lakh loss due to fire in cycle store