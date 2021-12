अम्बाड़ा चौकी पुलिस ने चिमनी मोहल्ला में कार्रवाई करते हुए दो महिला सहित पांच लोगों को जुआ खेलते पकड़ा। इनके पास से 15 हजार 700 रुपए जब्त किए।

Five people including two women were caught gambling