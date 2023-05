रिजल्ट में खामी, परीक्षा देने के बाद भी बताया अनुपस्थित

पेंचवेली महाविद्यालय के कई छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर रिजल्ट जारी करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित दर्शाया है। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कम अंक दिए गए हैं। इसका विरोध करते हुए एनएसयूआई अध्यक्ष आनंद बेलवंशी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया।

Flaw in the result, told absent even after giving the exam