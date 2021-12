पांढुर्ना से जामसांवली तक उमड़ा आस्था का सैलाब

पांढुर्ना नगर में शनिवार सुबह आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। साल के अंतिम शनिवार को 11वें वर्ष विशाल जामसांवली पदयात्रा समिति के तत्वावधान में चमत्कारिक हनुमान मंदिर जामसांवली तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। शुरुआत सुबह 7 बजे गुजरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर में आरती के बाद हुई। पदयात्री गुजरी बाजार से जय स्तंभ चौक होते हुए तीन शहर चौक स्थित दादाजी धूनीवाले मंदिर में दर्शन कर आगे बढ़े। तीन शेर चौक पर श्रद्धालुओं ने निशान व ध्वजों का प्रदर्शन किया।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. नगर में शनिवार सुबह आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। साल के अंतिम शनिवार को 11वें वर्ष विशाल जामसांवली पदयात्रा समिति के तत्वावधान में चमत्कारिक हनुमान मंदिर जामसांवली तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। शुरुआत सुबह 7 बजे गुजरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर में आरती के बाद हुई। पदयात्री गुजरी बाजार से जय स्तंभ चौक होते हुए तीन शहर चौक स्थित दादाजी धूनीवाले मंदिर में दर्शन कर आगे बढ़े। तीन शेर चौक पर श्रद्धालुओं ने निशान व ध्वजों का प्रदर्शन किया। जय श्री राम के उद्घोष लगाते हुए हजारों भक्त जामसांवली रवाना हुए। यात्रा में संत विवेक महाराज और उनके अनुयायियों ने भाग लिया। संत विवेक ने पदयात्रा समिति के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि हमें नए साल का स्वागत धर्ममय तरीके से करना चाहिए। पुलिस एसडीओपी रोहित लखारे, टी आई राकेश भारती ने बताया कि जगह जगह पुलिस टीम को यातायात नियंत्रण के लिए तैनात किया गया। पदयात्रा को भव्य बनाने के लिए इस बार इटारसी और जबलपुर से कलाकारों को बुलाया गया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और

काली माता का वेष धारण कर पदयात्रा के दौरान कला का प्रदर्शन किया। जिसे देखने भीड उमड पड़ी। पदयात्रियों के लिए जगह -जगह चाय, फल व अल्पाहार के स्टॉल लगाए गये थे। हर कोई समर्पित भाव से चाय पानी बांटते हुए नजर आया। राजना के पास सबसे बड़े भंडारे का आयोजन राजू सतिजा और उनके परिवार ने किया था। यहां लगभग दस हजार से अधिक भक्तों के लिए साबूदाने की खिचड़ी और 40 हजार केले का महाप्रसाद रखा गया था। श्रद्धा सबुरी जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने नेशनल हाइवे पर सबसे बड़ा मास्क का प्रदर्र्शन कर लोगों को मास्क बांटे गए। समिति के नीरज वानखेड़े ने बताया हजारों भक्त एकत्रित हो रहे हैं। सभी मास्क लगाना अनिवार्य है। नीरज के साथ युवाओं ने पदयात्रियों को मास्क बांटे और उन्हें अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने कहा।पदयात्रा की भव्यता सुनकर इस साल बैतूल जिले के सांसद दुर्गादास उईके भी सुबह पंाढुर्ना पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा में भाग लिया। बड़चिचोली ग्राम के बजरंग दल के कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जामसांवली हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुए। वहां दर्शन किए। इंदिरा नगर के ग्रामीणों ने 21 किलो फूलों की माला तथा 11 फीट का हार हनुमान मंदिर में चढ़ाया। पांढुर्ना से पीपला पहुंची पदयात्रा सहित महिला भजन मंडली ,राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान की आकर्षक झांकियों का यहां के भक्तों ने स्वागत किया। बटेश्वर दरबार बड चौक में पुष्प वर्षा से भक्तों का स्वागत किया । राम मंदिर से होकर बस स्टॉप परिसर में भक्तों के लिए चाय -पानी एवं साबूदाना की खिचड़ी ,नाश्ता शरबत एवं भोजन की व्यवस्था की गई। हजारों भक्त जामसावली हनुमान मंदिर पहुंचे । हनुमान मंदिर जामसावली समिति ने भक्तों का स्वागत किया । महा आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया।

Flood of faith from Pandhurna to Jamsanwali