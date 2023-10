दो माह से फ्लाईओवर का काम बंद, उड़ रहे धूल के गुबार

Submitted by:

133 करोड़ रुपए की लागत से जुन्नारदेव से तामिया तक 28 किलोमीटर सडक़ मार्ग पर फ्लाई ओवर निर्माण का कार्य गत दो माह से बंद पड़ा है। आम नागरिकों को कच्ची सडक़ से आना जाना पड़ रहा है। संकरे मार्ग पर लगातार उड़ती धूल से लोग परेशान हैं।

Flyover work stopped for two months, clouds of dust flying