ग्रामीण कलाकारों के बूते जीवन्त हैं लोक कलाएं

छिन्दवाड़ा/सौंसर. जन जागृति सांस्कृतिक कला मंदिर की ओर से बेरडी में दो दिवसीय लोक कला ,लोक नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। समापन शनिवार को विधायक विजय रेवानाथ चौरे की मौजूदगी में किया गया। लोककला नाट्य महोत्सव में बेरडी के शाहीर एवं कलाकारों ने छत्रपति शिवाजी ,महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू एवं स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी का मंचन किया गया। समापन अवसर पर विधायक चौरे ने कहा कि ग्रामीण कलाकारों के बूते ही लोक कला जीवन्त और सुरक्षित है। विधायक ने कहा है कि अब ग्रामीणों की नई पीढ़ी को अपनी लोक कलाओं के संरक्षण के जिम्मेदारी निभानी है।उन्होंने सभी शाहीर मंडली को शाल श्रीफ ल, प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। आभार प्रदर्शन शामराव करभाजने ने किया गया। इस मौके पर अरूण गावंड़े, विठ्ठल गायकवाड़, सुभाष ठाकरे , रमेश शुक्ला, रत्नाकर गायकवाड़, वसंता करडभाजने, रामचन्द्र खंडाईत, ज्ञानेश्वर रामकृष्णा गावंड़े , मनीष रुंघे, मुकेश जानभोर, श्रीराम रुंघे, संजय माकडे, गुलाब रुंघे, गणेश जानभोर, मनोज शिंदे, रामचन्द्र कोडेकार, श्रावण येलगुरे, संजय कपाले उपस्थित थे। जन्मोत्सव: भैयाजी महाराज का जन्मोत्सव ,ताज आनंद आश्रम सावंगी द्वारा रचित प्रार्थना स्तोत्र पर प्रार्थना महोत्सव मनाया गया। समाधि स्थल पर अभिषेक, हवन एवं भजन व साकेत महाराज काले का प्रवचन हुआ। मुख्य अतिथि हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट वाकी के संरक्षक प्रभाकर डहाके पाटिल, मधुकर पाटिल थे। ताज आनंद आश्रम सावंगी के संरक्षक बाबासाहेब बुधौलिया ने कोरोना महामारी से छुटकारा एवं सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। केंद्रीय मंत्री गडकरी एवं डॉ राजीव पोद्दार द्वारा भेजा गया शुभकामना पत्र पढ़ा गया। आभार प्रदर्शन सुनील गिरे नागपुर ने किया।

Folk arts are alive because of rural artists