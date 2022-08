परम्परा को निभा रहे हैं, अब मूर्ति बनाना नहीं रहा फायदे का सौदा

मूर्तिकार वर्ग इस समय मूर्तियां बनाने में जुटा है। नगर के वार्ड दो में रहने वाले मूर्तिकार सरिता भगवान चटकवार ने बताया कि वर्तमान में जैसे तैसे प्रतिमाएं बना कर रोजी-रोटी चला रहे हैं। बाकी बढ़ती महंगाई की वजह से यह कोई फायदे का धंधा नहीं रहा है। कई बार लागत पर ही बेचनी पड़ती है। पारिवारिक परम्परा का पालन कर रहे हैं। इससे गुजर बसर करना अब मुश्किल होता जा रहा है।

छिन्दवाड़ा/ पिपला. नगर में मूर्तिकार वर्ग इस समय मूर्तियां बनाने में जुटा है। आगामी दिनों में त्योहारी सीजन पर भगवान गणेश, लक्ष्मी सहित देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की मांग रहेगी। नगर के वार्ड दो में रहने वाले मूर्तिकार सरिता भगवान चटकवार ने बताया कि वर्तमान समय में जैसे तैसे प्रतिमाएं बना कर रोजी-रोटी चला रहे हैं। बाकी बढ़ती महंगाई की वजह से यह कोई फायदे का धंधा नहीं रहा है। महंगाई के इस दौर में लागत अधिक है पर मुनाफा नाम मात्र का होता है। कई बार लागत पर ही बेचनी पड़ती है। इनकी कीमत 500 रुपए से लेकर 1500 तक होती है। मूर्तिकारों का कहना है कि पारिवारिक परम्परा का पालन कर रहे हैं। इससे गुजर बसर करना अब मुश्किल होता जा रहा है।

मूर्तिकार का कहना है कि वे भगवान गणेश, शिव, लक्ष्मी, पार्वती, श्रीकृष्ण,भगवान राम की मूर्तियां तैयार करते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए उन्हें मिट्टी बाहर से लानी होती है, जो किलो के भाव से खरीदनी पड़ती है। मूर्ति बनाने के

बाद पेंटिंग-कलर करना होता है। मिट्टी और कलर भी काफी महंगा हो चुका है।ऑर्डर के आधार पर 1 फीट से लेकर 10 फीट तककी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक प्रतिमा स्थापना स्थलों के लिए बड़ी मूर्तियां की बिक्री होती है। वही घरों में पूजा अर्चना के लिए 3 फीट तक की मूर्तियों की मांग अधिक रहती है। मूर्तियों के निर्माण में स्वयं और पूरे परिवार के लोगों को जुटना पड़ता है।

