Players problem: ठेकेदार मांग रहा पानी, जिम्मेदार कर रहे पहले पाइपलाइन लगाओ, पढ़ें पूरा मामला

छिंदवाड़ा. ओलम्पिक स्टेडियम ग्राउंड की समस्या दूर नहीं हो पाएगी। जिम्मेदार खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में भी समस्या के सुलझने की उम्मीद नहीं लग रही है। ग्राउंड में उड़ते धूल के गूबार में खिलाडिय़ों को खेलना होगा। महिलाओं, बुजुर्गों एवं युवाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से मुख्यालय में ओलम्पिक स्टेडियम का निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोग अपनी सेहत बना सकें और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखार सकें। स्टेडियम में फुटबॉल की ट्रेनिंग एवं मैच खेले जाते हैं, लेकिन इस समय जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग की लापरवाही से स्टेडियम के ग्राउंड का नजारा खेत जैसा हो गया है। स्टेडियम ग्राउंड में धूल के गुबार उड़ रहे हैं। छोटे-छोटे कंकड़ खिलाडिय़ों के खेलने में दिक्कत कर रहे हैं। जबकि तीन वर्ष पहले तक स्टेडियम ग्राउंड हरा भरा था। रखरखाव के लिए एक कर्मचारी नियुक्त था। हर वर्ष ग्राउंउ पर नई मिट्टी डाली जाती थी और अन्य रखरखाव के कार्य होते थे। हालांकि ग्राउंड समतल नहीं था एवं कुछ जगह पर ग्राउंड में खिलाडिय़ों के खेलने में परेशानी हो रही थी। इन सबको देखते हुए वर्ष 2019 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से ओलम्पिक स्टेडियम ग्राउंड को उच्च स्तरीय ग्राउंड बनाने का निर्णय लिया गया।

