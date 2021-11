ग्राम पंचायत गोरेघाट अंतर्गत कालीरात मोक्षधाम में अब तक शेड का निर्माण नहीं हो पाया है। शेड का महीनों पूर्व भूमि पूजन किया गया था व जल्द निर्माण कराने की बात कही गई थी। बावजूद इसके आज तक मोक्षधाम शेड निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। बीते कई वर्षों से शेड निर्माण लंबित है।

forget about construction by doing bhoomi pujan