बाइकों की भिड़ंत में दो महिलाओं सहित चार घायल

पिपलानारायनवार पुलिस चौकी क्षेत्र के जाखिवाड़ा के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। इनमें दो महिलाएं हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर देवी निवासी मां -बेटा सवार था तो दूसरे पर जामसांवली मन्दिर में दर्शन करने आए मां -बेटे थे। चारों को पिपलानारायनवार पुलिस उपचार के लिए सौंसर के अस्पताल लाई। देवी निवासी मां- बेटे को गम्भीर चोट के कारण नागपुर रैफर कर दिया। दो घायलों का सौंसर अस्पताल में उपचार चल रहा हैं।

अमरवाड़ा पटेली मोहल्ला नई आबादी निवासी 75 वर्षीय सुखको बाई बाइक की टक्कर से घायल हो गई। महिला को वार्डवासी इलाज कराने ले गए । मोटरसाइकिल चालक ने वृद्धा का इलाज कराने पर सहमति जताई परर बाद में मुकर गया। बुजुर्ग महिला का एक सप्ताह से जन सहयोग से इलाज हो रहा है। उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। पुलिस ने बाइक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। सिंगोड़ी चौकी के नई आबादी क्षेत्र से एक नाबालिग लडक़ी के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है। लडक़ी को 19 दिसम्बर को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। परिजनों ने अपने स्तर पर लडक़ी की तलाश की और बाद में मामला दर्ज कराया। इसी तरह नजदीकी ग्राम सुखारी की एक युवती 21 दिसंबर को बिना बताए घर से चली गई । परिजनों ने तलाश की बाद में थाना अमरवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी प्रकार अमरवाड़ा चौरई रोड पर 14 नंबर वार्ड की की महिला 24 दिसंबर की रात 10 बजे दुकान से कोई सामान लेने आई , लेकिन घर नहीं पहुंची। तलाशने के बाद भी पता नहीं लगने पर महिला के पति खेमराज ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ।

Four injured including two women in bike collision