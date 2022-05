एक साल में नहीं बना पाए चार किमी सडक़

जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन लापरवाही के कारण सडक़ों के काम लम्बे समय से अधूरे पड़े है। ऐसी ही एक सडक़ एजेंट बंगला पालाचौरई से केवलारी मार्ग तक की है। चार किलोमीटर की इस सडक़ पर एक साल में भी डामरीकरण नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि काम की यही रफ्तार रही तो इस वर्ष भी राहगीरों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा।

छिन्दवाड़ा/ गुढ़ी अम्बाड़ा. जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन लापरवाही के कारण सडक़ों के काम लम्बे समय से अधूरे पड़े है। ऐसी ही एक सडक़ एजेंट बंगला पालाचौरई से केवलारी मार्ग तक की है। चार किलोमीटर की इस सडक़ पर एक साल में भी डामरीकरण नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि काम की यही रफ्तार रही तो इस वर्ष भी राहगीरों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सडक़ योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की ओर से एजेंट बंगला पालाचौरई से केवलारी तक करीब चार करोड़ की लागत से 4 किमी डामरी कृत सडक़ मंजूर हुई थी। सडक़ निर्माण से पहले ठेकेदार ने 10 से 12 पाइप पुलिया का निर्माण कार्य किया गया। उसके बाद डब्ल्यूबीएम का कार्य किया। एक वर्ष से ज्यादा हो चुका है लेकिन आज भी सडक़ अधूरी है। ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से ही आवागमन करना पड़ रहा है। अब मानसून आने वाला है। अगर उससे पहले सडक़ पूरी नहीं बनी तो ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनका कहना है : बारिश से पहले अगर इस सडक़ नहीं बनी तो इस बरसात में भी पालाचौरई बस्ती के रहवासियों को फि सलन व जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन को बरसात से पहले काम पूरा करा लेना चाहिए। गजराज पवार, पालाचौरई बस्ती। इस मार्ग से लाटखेड़ा,केवलारी होते हुए रिछेड़ा, मोरकुंड सहित अन्य ग्रामों तक जाना आसान होता है नहीं तो 15 किमी घूम कर आना पड़ता है। बारिश से पहले सडक़ का निर्माण नहीं किया तो यह मार्ग बंद हो जाएगा। कमलेश पवार, स्थानीय निवासी

Four km of road could not be built in a year