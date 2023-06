जरूरत चार लाख लीटर पानी की , व्यवस्था मात्र 40 हजार लीटर की

उमरेठ कस्बे में पेयजल समस्या का कारण क्षमता के अनुसार टंकी नहीं होना है। आज भी कस्बे में 50 साल पहले बनी 40 हजार लीटर की क्षमता की टंकी से काम चलाया जा रहा है, जबकि जरूरत चार लाख लीटर पानी की टंकी की है।

Four lakh liters of water is required, arrangement of only 40 thousand liters