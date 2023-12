पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर ठगी

पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। शहर के शिवाजी वार्ड में रहने वाले गणेश (52) पिता उपासराव घोरसे ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मोबाइल पर पुराने सिक्के के बदले ज्यादा राशि मिलने का मैसेज आया था। सिक्कों के बदले लाखों रुपए देने का प्रलोभन दिया। प्रोसेस चार्ज के रूप में पहले 1050, फि र 7150 और धीरे-धीरे 29 हजार 200 रुपए ऐंठ लिए।

Fraud in the name of buying old coins