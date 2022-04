सडक़ से लेकर बाजार तक बनी रहती है दुर्घटना की आशंका, ये है मुख्य वजह

नगर के मुख्य मार्ग पर आवारा पशुओं के जमघट के कारण यातायात बाधित हो रहा है। दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

छिंदवाड़ा/परासिया . नगर के मुख्य मार्ग पर आवारा पशुओं के जमघट के कारण यातायात बाधित हो रहा है। दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

रेल ओवरब्रिज के पास से पुराना कॉलेज तक लगभग दो किमी मार्ग पर कई स्थानों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा रहता है। रविवार तथा गुरूवार को साप्ताहिक जनबाजार में अधिकांश दुकानें सडक किनारे लगती है ।भीड़भाड के कारण वैसे ही मार्ग संकरा हो जाता है। ऊपर से पशुओं के जमघट से कई बार जाम के हालात हो जाते हैं।

टक्कर के बाद हो जाता है विवाद : भारी वाहनों से टकराकर कई पशुओं की मौत हो चुकी है। जिसके कारण विवाद हो चुके है। सडक़ से मवेशियों को हटाने के लिए वाहन चालक पानी से भरा केन रखते है और पशुओं पर पानी फेंककर उन्हें सडक़ से हटाते हैं। बाजार के दिन मवेशी बाजार में घुसकर धमाचौकडी मचाते है। कई लोग चोटिल हो चुके है। सब्जी व्यापारियों को इन्हें हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां भी नपा द्वारा कोई व्यवस्था

नहीं की गई है।

