पिछली बाढ़ में जहां से बहे थे पोल , फिर से वहीं लगाए जा रहे

पिछले साल कन्हान नदी में बाढ़ आने से बिजली के कई पोल व तार टूट कर बह गए थे। अब फिर नदी किनारे पोल लगाए जा रहे हैं। निमनी व करमाकडी के ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पोल नदी से दूर दूसरी जगह लगाए जाने चाहिए।

From where the poles were swept away in the last flood, they are being re-installed there.