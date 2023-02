गजरथ बना आकर्षण का केन्द्र

Submitted by:

सिंगोड़ी में जैन समाज के तीन दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा समारोह में सोमवार को कलशा रोहण किया गया। पटेल ग्राउंड में सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। दोपहर 2 बजे विमान पालकी शोभायात्रा निकाली गई , जो विभिन्न मोहल्लों से होते हुई तारण तरण जैन मंदिर पहुंची। इस दौरान गजरथ सभी का आकर्षण का केंद्र रहा।

Gajrath became the center of attraction