टॉर्च की रोशनी में खेल रहे थे जुआ, पुलिस को देख बाइक छोड़ भागे

छिन्दवाड़़ा/डुंगरिया. जुआ खेलने की लत क्या-क्या नहीं कराती। पुुलिस से बचने के लिए जुआरी दूर गांव में पहुंच गए। वहां एक खेत में डेरा डाला। बारिश से बचाव के लिए तिरपाल ताना और टॉर्च की रोशनी में जुआ खेलना शुरु ही किया कि पुलिस आ धमकी। जुआरी अपनी सात बाइकों को छोड़ कर भाग छूटे। ग्राम तिरमउ में खेत में तिरपाल लगाकर टॉर्च की रोशनी में जुआ खेलने की सूचना पर नवेगांव पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी भाग गए। पुलिस ने वहां से सात बाइक व नगदी बरामद की। पुलिस बाइकों के आधार पर आरोपियों का पता लगा रही है। कार्रवाई थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय व पुलिस टीम ने की। लेंढोरी रोड पर रविवार को टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार संत रविदास वार्ड का युवक रूपेश पिता गौरव कावले घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे नागपुर रैफर किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू की है। नवेगांव के ग्राम आमा ढ़ाना में एक युवक को सांप ने डस लिया। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में उपचार किया गया। सोहन धुर्वे ने बताया कि घर में बिजली के बोर्ड में प्लग लगाने गए युवक को सांप ने डस लिया। परिवार के लोगों ने सांप को पकड़ कर जाली में रख लिया व युवक को अस्पताल ले गए। इधर जुन्नारदेव में अमृता देवी की पुण्यतिथि प्रकृति दिवस के अवसर पर बीएमएस कन्हान के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुखर्जी चौक में नागरिकों को जूट के थैले बांटे। उन्होंने लोगों को पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया । इस दौरान बीएमएस के रामसिंग बघेल सयुंक्त महामंत्री पेंच कन्हान,जितेंद्र गुगनानी, किशनलाल यादव उपाध्यक्ष पेंच कन्हान,दिलीप बोरगांवकर,ममता सोनारे मंत्री पेंच कन्हान, सतनाम राजपूत महिला प्रतिनिधि,आशीष यादव, महेंद्र सिंह बैस, प्रभात मिश्रा, राहुल सोनी, अचल सिंह ठाकुर, रघुनाथ, रजनीश पाठक, कैलाश सोनवंशी, डालचंद पवार सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

Gambling was playing in the light of torch, leaving the bike after seeing the police, ran away