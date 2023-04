साइकिल मिलने से आसान हुई शिक्षा की राह

Submitted by:

ग्राम बड़चिचोली के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा नवमी के विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिल वितरण किया गया । इस मौके पर सरपंच भारती शेडे, जनपद पंचायत सदस्य सुमित्रा मोजे, जिला पंचायत सदस्य सुनंदा डोंगरे, प्रभारी प्राचार्य सुनील डिगरसे व स्टाफ मौजूद था।

Getting a bicycle made the path to education easier