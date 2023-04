दो दिन में एक बार मिल रहा गंदला पानी, फिर भी बढ़ा दिया जलकर

जल कर में की गई वृद्धि को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को सोमवार को कांग्रेस ने आंदोलन करते हुए नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया। गर कांग्रेस अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया ने ज्ञापन में नगर पालिका की ओर से जलकर की राशि बढ़ा कर100 रुपए करने का विरोध किया और इसे वापस लेने को कहा।

Getting dirty water once in two days, yet increased by burning