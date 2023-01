भोलेनाथ की बारात में नाचे भूत -प्रेत

Submitted by:

गरमेंटा पर्वत शिव धाम में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है । मंगलवार को कथा वाचक दया शंकर शास्त्री ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह प्रसंग का वर्णन किया। झांकियां भी प्रस्तुत की गई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जो मुख्य मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल पहुंची।

Ghosts dancing in the procession of Bholenath