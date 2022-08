अश्लील हरकतें करने पर शिक्षक को छात्राओं ने पीटा

परसोडी रोड स्थित केन्द्रीय विद्यालय में शुक्रवार को हंगामा हो गया। एक अतिथि शिक्षक के अश्लील हरकतें करने पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शिक्षक की जूतों से पिटाई कर दी। घर लौटे विद्यार्थियों ने अपने माता -पिता को घटनाक्रम की जानकारी दी तो शनिवार को पालकों ने स्कूल पहुंच कर आक्रोश जताया। प्राचार्य प्रकाश यादव ने बताया कि अतिथि शिक्षक के रूप में ट्रायल पर रखे गए छिंदवाड़ा निवासी दुर्गेश डेहरिया पर छात्राओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. परसोडी रोड स्थित केन्द्रीय विद्यालय में शुक्रवार को हंगामा हो गया। एक अतिथि शिक्षक के अश्लील हरकतें करने पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शिक्षक की जूतों से पिटाई कर दी। घर लौटे विद्यार्थियों ने अपने माता -पिता को घटनाक्रम की जानकारी दी तो शनिवार को पालकों ने स्कूल पहुंच कर प्राचार्य का घेराव कर आक्रोश जताया। सूचना मिलने पर थाना निरीक्षक केवल सिंह परते और तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे केन्द्रीय विद्यालय पहुंचे व पालकों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्राचार्य प्रकाश यादव ने बताया कि अतिथि शिक्षक के रूप में ट्रायल पर रखे गए छिंदवाड़ा निवासी दुर्गेश डेहरिया पर छात्राओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक कभी छात्राओं के गले में हाथ डालता था तो कभी गलत तरीके से छूता था। छात्राओं ने पालकों को बताया कि छात्राएं जब शौचालय जाती तो वहां आकर भी ताकाझांकी करता था। शुक्रवार को परीक्षा के दौरान शिक्षक ने जब एक छात्रा को गलत ढंग से छूने की कोशिश की तो उसने चिल्लाकर विरोध किया। उसी समय कई छात्राओं ने मिल कर उसकी जूतों से पिटाई कर दी।घटना सामने आने के बाद पालकों का गुस्सा प्राचार्य पर फूट पड़ा। पालकों ने बताया कि प्राचार्य ने आरोपी को भगा दिया जबकि उसे पुलिस के हवाले करना था। छात्राओं पर दवाब डाला कि वे घरों पर इसकी चर्चा नहीं करें। पालकों ने बताया कि स्कूल में सिर्फ एक महिला को आया के रूप में काम पर रखा गया है। अब ग्यारहवीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। कम से कम चार -पांच महिला कर्मचारी पदस्थ होनी चाहिए। पालकों ने आरोप लगाया कि स्कूल में अध्यापन का स्तर ठीक नहीं है। स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। सीसीटीवी कैमरे अब तक नहीं लगाए गए है। पालकों की बैठक नहीं बुलाई जाती।

स्कूल में हुए इस घटनाकम के बाद कई छात्राएं अस्वस्थ बताई जाती है। पालकों ने बताया कि बीमार होने के बाद भी शनिवार को परीक्षा का आखिरी पेपर देने छात्राओं को स्कूल आना पड़ा।इनका कहना है:विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की जानकारी दी गई है। लिखित शिकायत आएगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।केवलसिंह परते. थाना

निरीक्षक. पांढुर्ना > प्राचार्य को शिकायत देने के लिए कहा गया है। घटना हुई है कार्रवाई भी जरूर होगी।

वीर बहादुर सिंह धुर्वे .तहसीलदार. पांढुर्ना

Girl students beat up teacher for doing obscene acts