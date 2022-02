भुगतान की पर्ची देता ,रकम हड़प जाता , बैंक कियोस्क संचालक को जेल

धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में दोषी बैंक कियोस्क संचालक को अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। धनौरा निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किओस्क पर पैसों का लेनदेन करता था। डालचंद एवं रामेश्वर सूर्यवंशी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हर्रई के खाते में प्रशासन ने वर्ष 2015 में सोयाबीन फसल खराब होने पर क्रमश: 16 हजार 500 रुपए तथा 17006 रुपए मुआवजे के रूप में जमा कराए थे।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में दोषी बैंक कियोस्क संचालक को अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। धनौरा निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किओस्क पर पैसों का लेनदेन करता था। डालचंद एवं रामेश्वर सूर्यवंशी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हर्रई के खाते में प्रशासन ने वर्ष 2015 में सोयाबीन फसल खराब होने पर क्रमश: 16 हजार 500 रुपए तथा 17006 रुपए मुआवजे के रूप में जमा कराए थे। जब ये कियोस्क पर राशि लेने पहुंचे तो सुरेन्द्र ने भुगतान पर्ची दे कर कहा कि पैसा बाद में मिलेगा। दोनों बाद में आए तो टालमटोल किया । लगातार बहानेबाजी करता रहा। पता लगा कि वह कई लोगों के पैसे हड़प चुका है। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करोठिया ने धारा 420 सहित अन्य धाराओं में आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी ने पैरवी की। इधर गो वंश से जुड़े दो साल पहले के एक मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 3 दिसंबर 2020 को नांदनवाड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र में हुआ था। पकड़े गए आरोपी नासिर शाह, वसीम अहमद, अब्दुल वहिद उर्फ मुबारक अंसारी निवासी अमरावती सेंदुरजना से एक वाहन में गो वंश ले जा रहे थे। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की वजह से गोवंश से भरी पिक अप जाम नदी उमरीखुर्द के पास पलट गई। हादसे में सात मवेशी मारे गए। तीनों आरोपी वाहन छोडक़र फ रार हो गए थे।थाना निरीक्षक राकेश भारती के मार्गदर्शन में जांच की गई। वाहन मालिक अब्दुल वहीद , चालक नासिर शाह के साथ वसीम अहमद को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

Giving the payment slip, the amount would have been grabbed, the bank kiosk operator was jailed