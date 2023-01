एक रात में तीन गांवों से चुराई बकरियां

बड़चिचोली पुलिस चौकी क्षेत्र में एक ही रात में तीन गांवों से आधा दर्जन से अधिक बकरियां चोर चुरा ले गए।जानकारी के अनुसार शनिवार रात मोरडोंगरी, सिवनी व और आजनगांव से बकरियां चुराई गई है । ग्रामीणों ने बताया कि रात लगभग डेढ़ बजे सफेद रंग की जीप इन गांवों में दिखी थी। इसी वाहन से बकरियों ले जाई गई।

Goats stolen from three villages in one night