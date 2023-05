हाथों हाथ मिले लाइसेंस,पहले जाना पड़ता था छिंदवाड़ा

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत नगर पालिका परासिया में महिलाओं के लिए नि:शुल्क ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने शिविर में हाथों हाथ महिलाओं के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिए। कस्बे में ही लाइसेंस बनने पर महिलाओं ने प्रसन्नता जताई। इससे पहले महिलाओं को लाइसेंस बनवाने के लिए छिंदवाड़ा जाना पड़ता था।

Got license hand in hand, had to go to Chhindwara earlier