जिंदगी भर सालता रहेगा गोटमार का दर्द

गोटमार खत्म हो गया, लेकिन कई लोगों के लगे पत्थर दर्द बन कर सालते रहेंगे। शनिवार को गोटमार के दूसरे दिन घायल इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। कोई अपनी आंख दिखाने पहुंचा था तो किसी के सिर व मुंह पर पत्थर से चोंटे लगी थी। इस साल गोटमार में २०० से अधिक लोग घायल हो गए थे।

Gotmar's pain will continue throughout his life