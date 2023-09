सरकार व प्रबंधन खदानों को बंद कराने का जिम्मेदार

Submitted by:

पेंच कन्हान की कोयला खदानों को बचाने के लिए संयुक्त मोर्चा ने रविवार को बाजार चौक में आमसभा का आयोजन किया। बीएमएस, एचएमएस, इंटक, सीटू यूनियन के वक्ताओं ने बंद होती खदानों के लिए वक्ताओं ने सरकार और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखे प्रहार किए ।

Government and management responsible for closing the mines