अपनी ही ‘आंख - कान’ की अनदेखी कर रही सरकार

Published: May 16, 2022 10:07:03 pm

छिन्दवाड़ा. गांवों में शासन-प्रशासन की आंख व कान माने जाने वाले कोटवार आज दयनीय महसूस कर रहे हैं।उनके आंदोलन को करीब 10 दिन हो चुके हैं , लेकिन किसी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीण भी मानते हैं कि सरकार के जो जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं, जिनके बिने गांवों में सरकारी योजनाओं एक इंच आगे नहीं बढ़ सकती,उन्हीं की सर्वाधिक उपेक्षा हो रही है।उनमें से एक कोटवार हैं। सरकार से उनकी मांग काम के हिसाब से बहुत छोटी है। मानदेय बढ़ाया जाए जो अभी अधिकतम 4000 रुपए हैं, जब तक इस पर फैसला नहीं हो तो कम से कम कलेक्टर रेट का मानदेय दिया जाए। दूसरी मांग 24 घंटे की अर्दली के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। भले ही चतुर्थ श्रेणी वर्ग में नियुक्ति दे दी जाए। मामूली मानदेय पर 24 घंटे सरकार की चाकरी करने वाले कोटवार की जड़े राजशाही के जमाने से हैं। अंग्रेजों ने इनके महत्व को समझा और इस पद को बरकरार रखा । आजाद भारत में कोटवारों को बनाए तो रखा पर इनके अधिकार छीन लिए गए। मानदेय इतना कम कर दिया कि कोटवार कहते हैं -हमें लेने और बताने में शर्म आती है ,पर सरकार को देने में नहीं आती। कोटवार के कई अर्थ में दुर्ग का रक्षक भी है, ये एक तरह से गांव के रक्षक थे और इनके पास पुलिस जैसे अधिकार थे। गांव में कोई आता या बाहर गांव जाता तो कोटवार के पास इसका रिकार्ड रहता। ये अपने अनुभव और रिकार्ड से पता लगा लेते कि गांव में आने वाला आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं। उन्हें लगता तो वे उसे गांव से बाहर करवा सकते थे। कोटवार कहते हैं कि अधिकारों की वजह से समाज में हमारी प्रतिष्ठा थी ।हम जन्म व मृत्यु का रिकार्ड भी रखते थे और वह मान्य था। खास कर बंटवारा व राजस्व विवादों में इसका बड़ा महत्व था। कोटवार के एक बार के कहने पर निबटारा हो जाता था और अब प्रशासन में भ्रष्टाचार की एक वजह राजस्व मामले भी है।

एक कोटवार ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए बताया कि राजा और अंग्रेज हाकिम गांव में कोई विवाद होने पर कोटवार की राय को अंतिम मानते थे। अब हमसे सिर्फ जानकारी ली जाती है। फैसले ऊपर से होते हैं। कोटवार सच का साथ देता है। वह गांव के विवादों को अपने स्तर पर ही समझाइश से हल कर देता था । कोर्ट-कचहरी की नौबत ही नहीं आती थी।

पुलिस व राजस्व के मामलों में कोटवार की राय ली जाती थी। यह सब कागजों में दर्ज होता और उनके दस्तखत लिए जाते थे। आजादी के बाद धीरे-धीरे कोटवारों से यह हक भी छीन लिया गया। इससे उनकी सामाजिक हैसियत में बहुत फर्क आया। कोटवार कहते हैं कि अब हालत माया मिली न राम जैसी है। मामूली मानदेय ने समाज की नजरों में बेचारा बना कर रख दिया है। कोटवार कहते हैं। हम 24 घंटे के नौकर हैं। गांव में ऐसा कोई सरकारी काम नहीं जो हमसे नहीं लिया जाता। यहां तक कि हमारी चुनाव में भी ड्यूटी लगाई जाती है। पर सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। उच्चाधिकारी जिन ग्रामीण योजनाओं की उपलब्यिों को हासिल करने पर इतराते हैं, उनके पीछे हमारी मेहनत होती है।

Government ignoring its own 'eyes and ears'