सरकार भाजपा की और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी भाजपाई कर रहे

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने कहा है कि छिन्दवाड़ा जिले के प्रत्येक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मोहखेड़ जनपद पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा मंडल के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिनकी सरकार है उन्हीं की नहीं सुनी जा रही तो फिर आम आदमी की पीड़ा का अंदाज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में चौरे ने तहसील ,जनपद पंचायत,नगर परिषद सहित सभी विभागों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हाल ही में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चार लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। इसके बाद भी अधिकारियों में भय नहीं है। अधिकांश पटवारी बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे। चौरे ने कहा इससे बड़ी विडम्बना क्या होस सकती है कि मोहखेड़ जनपद पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा मंडल के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। केन्द्र में सरकार भाजपा की , राज्य में सरकार भाजपा की पर भाजपा कार्यकर्ताओं को ही नहीं सुनी जा रही । तो फिर आम आदमी की पीड़ा का अंदाज ही लगाया जा सकता है। जनता आए दिन इनका नाटक देखती है। मनरेगा का भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। राशि जारी: सौंसर नगर के विकास कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने एसडीआरएफ योजनान्तर्गत 336.01 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहर में रिटर्निंग वॉल के अलावा अन्य कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ ने प्रयास किए थे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान एव नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का आभार जताया है।

Government of BJP and movement against corruption is also being done by BJP