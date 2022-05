हमारी भी सुने सरकार, आ रहे हैं पंचायत चुनाव

छह मई से हड़ताल कर रहे कोटवार संघ ने कहा है कि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोटवार सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए है। संघ के अध्यक्ष पंढरी मोटधरे ने बताया प्रदेश सरकार से मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है।बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। हम अपनी मांगों पर अड़े हुए है। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. छह मई से हड़ताल कर रहे कोटवार संघ ने कहा है कि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोटवार सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए है। संघ के अध्यक्ष पंढरी मोटधरे और सचिव राजेन्द्र ठवरे ने बताया प्रदेश सरकार से मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है।बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। हम अपनी मांगों पर अड़े हुए है। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि कोटवार सरकार के जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं। उनके बिना गांव में सरकारी योजनाएं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। उन्हीं कोटवारों की इस समय सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है। काम के हिसाब से सरकार से उनकी मांग बहुत छोटी है, वे चाहते हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। उन्हें कम से कम उन्हें कलेक्ट्रेट रेट का मानदेय दिया जाए और 24 घंटे की अर्दली के लिए उन्हें सरकार कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा तो दे। रियासती दौर का है कोटवार पद मामूली से मानदेय पर 24 घंटे सरकार की चाकरी करने वाले कोटवार पद का अस्तित्व रियासती दौर से है। राजे रजवाड़ों के बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने भी इनके महत्व को समझा और अपने शासनकाल में भी इसे बरकरार रखा। आजादी के बाद भारत में कोटवारों को रखा तो गया पर धीरे-धीरे इनके अधिकार छीन लिए गए। मानदेय इतना कम कर दिया कि कोटवार अब कहने लगे हैं कि हमें लेने और बताने में शर्म आती है।

Government should also listen to us, Panchayat elections are coming