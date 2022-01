प्रति हेक्टेयर 10 बैग यूरिया का बंदोबस्त करे सरकार

किसानों को खाद के लिए हो रही परेशानी व क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहोड़ ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री से सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 बैग यूरिया देने की की मांग रखी ।

छिन्दवाड़ा/सौंसर . किसानों को खाद के लिए हो रही परेशानी व क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहोड़ ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री से सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 बैग यूरिया देने की की मांग रखी । इस दौरान जिला प्रभारी संतोष पारीक भी साथ थे। पटेल ने जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। पंजीकरण: एसडीएम सभाकक्ष में ब्लॉक उपार्जन समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम आरआर पांडे, प्रभारी तहसीलदार छवि पंत, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जेएस कोहले, कृषि सहकारिता, कृषि उपज मंडी, वेयर हाउस, नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन एवं खाद्य विभाग से अधिकारी उपस्थित थे।खाद्य निरीक्षक एस राघवेन्द्र ने बताया कि पांच फरवरी से पांच मार्च तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया जा सकेगा। पंजीयन ऑनलाइन, ग्राहक सुविधा केन्द्र या ऑनलाइन, केन्द्रों से भी किया जा सकता है। इस संबंध में वेयर हाउस की क्षमता और गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दिए। किसानों से अपने बैंक खाते को आधार कॉर्ड से लिंक कराने को कहा गया है। मांग : झिरपानी को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर यहां के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झिरपानी अभी ग्राम पंचायत चोपना में है। दोनों गांवों के बीच भारत नदी है। ग्रामवासियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बारिश के समय नदी पार करके चोपना जाना पड़ता है । इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्राम पंचायत चोपना की कुल जनसंख्या 3000 एवं मतदाता 1000 है। झिरपानी में 1500 जनसंख्या व 600 मतदाता है । चोपना आने जाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए झिरपानी को अलग से ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है।

Government should arrange 10 bags of urea per hectare