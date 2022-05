सरकारी कर्मचारी का दर्जा और सम्मानजनक वेतन दे सरकार

सौंसर तहसील के कोटवार अपनी मांगों को लेकर पांच मई से अनिश्तिकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस सम्बन्ध में मंगलवार को संघ की विशेष बैठक में फैसला किया । कोटवार को शासकीय सेवक का दर्जा मिलना चाहिए। बढ़ती महंगाई में अब अल्प वेतन में कोटवार के परिवार का भरण पोषण मुश्किल है। सरकार सम्मानजनक वेतन प्रदान करे।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. सौंसर तहसील के कोटवार अपनी मांगों को लेकर पांच मई से अनिश्तिकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस सम्बन्ध में मंगलवार को संघ की विशेष बैठक में फैसला किया तहसील कोटवार संघ अध्यक्ष अजय गजभिए ने बताया 5 मई से प्रदेश स्तरीय हड़ताल है। लंबे समय से उनकी जायज मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि कोटवार को शासकीय सेवक का दर्जा मिलना चाहिए। बढ़ती महंगाई में अब अल्प वेतन में कोटवार के परिवार का भरण पोषण मुश्किल है। सरकार सम्मानजनक वेतन प्रदान करे। तहसील कार्यालय परिसर के बाजू में 5 मई से कोटवार हड़ताल करेंगे। बैठक में जगदीश मडके, रविन्द्र दुफारे, नंदकिशोर बागडे, नरेंद्र गजभिए, विल ढोके, अरुण वाहने, नरेंद्र गोडबोले, नामदेव गजभि, प्रकाश इंगले, राजेन्द्र सहारे, विनायक सोमकुंवर,बाबा हनवते, सुनील गजभिए, श्रावण शेंडे, रविन्द्र बागडे, दिनेश पाटील, अरुण वंजारी, पवन शेंडे,रामदास सोमकुंवर, सुरेन्द्र रंगारे,भागवत सोमकुंवर मौजूद थे। डुंगरिया वार्ड 19 में रहने वाले जरूरतमंद परिवार को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वार्ड निवासी हरी कावरेती ने उसका मकान कच्चा। पीछे की दीवार भी टूट गई है। बचे हुए हिस्से में अपना गुजारा कर रहा हूं । बाहर छपरी में ही खटिया डली हुई है । जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं । कई मर्तबा पंचायत जाकर पीएम आवास योजना का मकान दिलाने की गुहार लगाई। कुछ वर्ष पहले मेरे कच्चे मकान की फटो लेकर गए , पर आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं आया है । जरूरतमंद हरी कवरेती ने ग्राम पंचायत , जनपद पंचायत व जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है।

