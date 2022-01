न्यूनतम वेतन व फिक्स पेंशन का प्रावधान करे सरकार

कांग्रेस कार्यालय में सौंसर एवं पांढुर्ना के आउटसोर्स व ठेका कर्मियों की बैठक विधायक विजय चौरे व कामगार कर्मचारी कांग्रेस अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। शर्मा ने कहा वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आउटसोर्स ,ठेका जैसी व्यवस्था लागू कर शोषण शुरू कर दिया। इन नौकरियों में न तो न्यूनतम वेतन है , न ही काम की गारंटी और रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर जाते हैं। इसके विरोध में 13 व14 फ रवरी को इंदिरा पथ छिंदवाड़ा में दो दिन का सामूहिक उपवास रखा जाएगा।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. कांग्रेस कार्यालय में सौंसर एवं पांढुर्ना के आउटसोर्स व ठेका कर्मियों की बैठक विधायक विजय चौरे व कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। शर्मा ने कहा वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आउटसोर्स ,ठेका जैसी व्यवस्था लागू कर शोषण शुरू कर दिया। इन नौकरियों में न तो न्यूनतम वेतन है , न ही काम की गारंटी और रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर जाते हैं। इसके विरोध में 13 व14 फ रवरी को इंदिरा पथ छिंदवाड़ा में दो दिन का सामूहिक उपवास रखा जाएगा। इस दौरान 2003 से पहले कांग्रेस सरकारों वाली नीति लागू करने की मांग की जाएगी। कामगार कर्मचारी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत ठाकरे ने बताया सरकार को 62 साल तक काम की गारंटी, न्यूनतम वेतन एवं फिक्स पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। सभी आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी पर वापस लेने की मांग भी लगातार कर रहे हैं।बैठक में अमर पोटपोसे, करन जाजोट, रजत कुशवाह, विशाल पाटील, नीलेश वानखेडे, सुरेखा जुनघरे, वंदना ठाकरे, माया सोमकुवंर, दामोदर भकने,अलकेश कामले, युवक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज दातरकर,ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गावंडे, आशुतोष फसाटे, राजा कलसकर, अमरीश जायसवालए सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। इससे पहले शनिवार को श्रमिक शक्ति भवन परासिया में आउटसोर्स, ठेका कर्मियों की बैठक हुई। इसमें शर्मा ने कहा वर्ष 2003 से पहले एक बार जो सरकारी विभाग में काम करने लग जाता था तो वह पूरी उम्र नौकरी करता । रिटायरमेंट होने पर पेंशन मिलती थी लेकिन वर्ष 2003 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और आउटसोर्स ठेका जैसी व्यवस्था लागू कर शोषण शुरू कर दिया गया।

Government should make provision for minimum wage and fixed pension