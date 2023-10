डेहरिया परिवार की बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार

अमरवाड़ा में डॉक्टर महेश डेहरिया एवं उनकी पत्नी की हत्या के बाद बेसहारा हुई बेटियों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। यह घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांढुर्ना प्रवास के दौरान की।

Government will bear the expenses of education of daughters of Dehariya family