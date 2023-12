ग्राम पंचायत नहीं रोक पा रहीं खुले में मांस बिक्री

ग्राम पंचायत अंबाडा, इकलेहरा, भमोड़ी, उमरेठ, दीघावानी, झुर्रे, मोरडोंगरी, पगारा, रावनवाडा, छिंदा सहित अन्य ग्रामों में दुकानों से तथा साप्ताहिक जन बाजार में खुलेआम मांस का बिक्री खुले में जारी है। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन ने चालान बनाए। हैरानी की बात है कि ग्राम पंचायतों के पास आवेदन लेने तथा अनुज्ञा जारी करने का फारमेट तक नहीं है।

Gram Panchayat is not able to stop meat sale in open