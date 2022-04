करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए साथ में लाए गनमैन

जुन्नारदेव नगर की वार्ड तीन निवासी निशा अटल सूद के आवास में उनके ही नजदीकी रिश्तेदार निजी सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के जबरन घुस गए। पहली बार नगर में हुई इस तरह की घटना से हडक़ंप मच गया व भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि इस बेशकीमती मकान सहित छिंदवाड़ा , सागर, दिल्ली, भोपाल, जुन्नारदेव सहित अन्य शहरों में इस परिवार की करोड़ों रुपए की जमीन और भवन है।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. नगर की वार्ड तीन निवासी निशा अटल सूद के आवास में उनके ही नजदीकी रिश्तेदार

निजी सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के जबरन घुस गए। पहली बार नगर में हुई इस तरह की घटना से हडक़ंप मच गया व भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन शाम तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिसंबर 2019 में पति अटल सूद की मृत्यु के बाद निशा सूद अकेली ही यहां निवास कर रही हैं। उनका एक पुत्र और दो पुत्रियां फि लहाल अमरीका में निवासरत हैं। बुधवार दोपहर एक बजे दो लोग व एक महिला गनमैन के साथ आए व घर में घुस गए। कथित रूप से मकान मालकिन निशा को एक कमरे में कैद कर लिया। इस दौरान उनसे मिलने वाले लोगों को जबरन रोक दिया गया। स्थानीय नागरिकों की भीड़ हो गई ।खबर मिलने पर पुलिस भी पहुंची। बताया जाता है कि इस बेशकीमती मकान सहित छिंदवाड़ा , सागर, दिल्ली, भोपाल, जुन्नारदेव सहित अन्य शहरों में इस परिवार

की करोड़ों रुपए की जमीन और भवन है। शहर में किसी घर में सशस्त्रधारी के साथ जबरन घुस जाने की यह पहली घटना है। यहां पहुंचे निशा सूद के शुभचिंतकों को गनमैन ने रोक दिया। बुधवार शाम तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब लगेगा अंकुश: तिगांव मारूड मार्ग के बीच में पडऩे वाले खतरनाक मोड़ को देखने मंगलवार शाम पुलिस निरीक्षक राकेश भारती अपने दल के साथ पहुंचे। उन्होंने मौके पर रोड़ ठेकेदार को भी बुलाया और वहां रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। इसी तरह से सावधानी वाले बोर्ड को जगह जगह लगाने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने मारूड रोड़ के इस मोड के बारे में समाचार प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर रेलिंग लगाने के निर्देश दिए जिससे दुपहिया व चौपहिया वाहन चालक संभलकर वाहन चलाएं ।

Gunmen brought together to take possession of property worth crores