मौखिक आदेश मानना पड़ा भारी, पेयजल व्यवस्था का भुगतान अटका

Submitted by:

पांच ग्राम पंचायतों को मौखिक रूप से पानी सप्लाई करने के लिए कहा गया था। लिखित आदेश नहीं मिलने से भाजीपानी पंचायत ने पानी सप्लाई करने से मना कर दिया। अन्य ग्राम पंचायतों ने टैंकर से लगभग एक सप्ताह पानी दिया।लेकिन लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी भुगतान नही होने से सरपंच परेशान है।जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा के बाद भी भुगतान नही किया जा रहा है।

Had to obey verbal order, payment for drinking water system stuck