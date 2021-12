कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रशासन अब सख्त होने लगा है। समझाइश के साथ बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। बाजार एवं बस स्टैंड क्षेत्र में बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों पर 200 रुपए जुर्माना किया। 12 व्यक्तियों से 2400 रुपए वसूले गए। यह राशि जिला रोगी कल्याण समिति की मद में जाएगी।

Had to pay ten times fine for not wearing a mask of Rs 20