फसलों पर कहर बन कर गिरे ओले ,सफेद हुई सडक़

लिंगा सहित ग्रामीण अंचलों में रविवार दोपहर को ओलावृष्टि बारिश और आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में लगी खरबूज, तरबूज और खीरे सहित सब्जियों की फसल और खलिहान में रखे गेहूं को काफी नुकसान पहुंचा है।

Hail fell like havoc on the crops, the road turned white