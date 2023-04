खेतों में बिछे ओले दूसरे दिन भी नहीं पिघले

हिवरासेनडवार में मंगलवार शाम को हुई ओलावृष्टि के बाद बुधवार सुबह तक खेतों में बर्फ की चादर देखकर किसान दंग रह गए। किसानों ने बताया कि ओलों की वजह से खेतों में संतरा , तरबूज और पपीते की फ सल चौपट हो गई है । सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।

Hail scattered in the fields did not melt even on the second day