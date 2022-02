दो यंत्रियों की आधी महीने की तनख्वाह कटेगी

मनरेगा कार्य में लापरवाही पर जिला कलेक्टर ने अमरवाड़ा विकास खंड के दो उपयंत्रियों का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत पटनिया के सचिव सहसराम चंद्रवंशी, सहायक सचिव दीपमाला चंद्रपुरी, बड़ेला के सचिव दिनेश डहरिया सहायक सचिव राजाराम को काम की प्रगति कम होने पर नोटिस जारी करने को कहा। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सोमवार को हर्रई-अमरवाड़ा में विभागीय समीक्षा बैठक ली।

छिन्दवाड़ा/ अमरवाड़ा. मनरेगा कार्य में लापरवाही पर जिला कलेक्टर ने अमरवाड़ा विकास खंड के दो उपयंत्रियों का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत पटनिया के सचिव सहसराम चंद्रवंशी, सहायक सचिव दीपमाला चंद्रपुरी, बड़ेला के सचिव दिनेश डहरिया सहायक सचिव राजाराम को काम की प्रगति कम होने पर नोटिस जारी करने को कहा।जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सोमवार को हर्रई-अमरवाड़ा में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में जिला कलेक्टर ने विभाग बार निर्देश दिए। उन्होंने हर्रई में जल जीवन मिशन एवं पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर सर्वे कराने को कहा।प्रधानमंत्री आवास के कार्यों में गति लाने, आधे-अधूरे या फिर 70फीसद से कम बने आवास पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को नोटिस देने के निर्देश दिए। 18 वर्ष के सभी किशोरों का स्वास्थ्य सर्वे कराने, वैक्सीनेशन पर जोर देने ,आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के आहार एवं पोषण पर विशेष ध्यान रखने को कहा। अमरवाड़ा में सौ फीसद कोरोना टीकाकरण के लिए सात दिवस में सर्वे पूरे करने को कहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम एवं मझले टोले का सर्वे करा हर घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में नल कनेक्शन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पंचायत विभाग को निर्देशित किया। आंगनबाड़ी एवं शालाओं में विद्युत कनेक्शन के आदेश दिए। प्रधानमंत्री आवास की प्रगति कम होने पर ग्राम पंचायत पुतरा,बाकी, चारण खापा ,डूंगरिया, मानेगांव भाजी पानी के सचिव ,सहायक सचिव एवं सेक्टर प्रभारी को 7 दिन में प्रगति बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए। मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत पटनिया के सचिव सहसराम चंद्रवंशी, सहायक सचिव दीपमाला चंद्रपुरी, बड़ेला के सचिव दिनेश डहरिया सहायक सचिव राजाराम को लेवल बजट की प्रगति कम होने पर नोटिस जारी किए गए। वही दो उपयंत्री का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

Half month salary of two engineers will be deducted