तालाब निर्माण से पहले ही कर दिया आधी राशि का भुगतान

विकासखंड की ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा में आरईएस विभाग 70 लाख की लागत से निस्तारी तलाब का निर्माण करा रहा है। निर्माण पूरा होने के पहले ही विभाग ने बजरी, बोल्डर ओर मजदूरी के नाम पर 35 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया है।

Half of the amount was paid before the construction of the pond