पेयजल व्यवस्था के लिए सीएम के हवाले किए 25 हजार लोगों के हस्ताक्षर

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना . पांढुर्ना में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान का सुझाव देते हुए यहां के २५ हजार नागरिकों के हस्ताक्षर का ज्ञापन भोपाल जा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया।नगर पलिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल और हम फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को भोपाल पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और कामठीकलां में जलाशय निर्माण की मांग की। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीताशरण शर्मा भी मौजूद थे। फाउंडेशन ने नगर में जलाशय निर्माण के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था। 25 हजार हस्ताक्षरों वाली बुक लेट मुख्यमंत्री को सौंपकर कामठीकलां जलाशय का शीघ निर्माण करने की मांग की गई। फाउंडेशन भारत विवेकानंद के संरक्षक प्रवीण पालीवाल, गोविंद अग्रवाल, अध्यक्ष कैलाश सांबारे, हेमराज गुलतकर, सचिन कावले, सुभाष पराडक़र, निशीकांत चौधरी, खेमराज तितरे ने पेयजल समस्या के निराकरण के लिए कामठीकलां जलाशय का निर्माण कराने की मांग की है। इधर जनसुनवाईएसडीएम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आवेदक अपनी मुलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पहुंचे। महावीर वार्ड के जितेन्द्र सेम्बेकर ने अतिक्रमण की जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन दिया। गुरुदेव वार्ड में रहने वाले बाबूराव बालपांडे ने गंदे पानी की निकासी से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। पेवठा वार्ड निवासी मालूबाई बारमासे ने पीएम आवास योजना की स्वीकृत राशि नहीं मिलने की शिकायत की। तिगांव के ज्ञानेश्वर जुमडे ने निजी कुएं से सिंचाई नहीं करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सिराठा निवासी हेमराज देशमुख ने ग्राम पंचायत पर आरोप लगाकर अधूरे निर्माण की राशि का आहरण करने की जानकारी दी है।

Handed over to CM for drinking water system 25 thousand signatures