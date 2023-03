गांव का गंदा पानी स्कूल के हवाले

लिंगा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर नालियों के गंदे पानी का तालाब बन गया है। बीते वर्ष पंचायत ने स्कूल के समीप नाली का निर्माण अधूरा छोड़ दिया था। आगे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी स्कूल परिसर में जमा हो रहा है।

Handing over the dirty water of the village to the school