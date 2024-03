एक करोड़ की लागत से हॉकर जोन व चौपाटी का होगा निर्माण

नगर परिषद चांदामेटा का वर्ष 2024-25 का बजट अध्यक्षीय परिषद (पीआईसी) की बैठक में पारित किया गया। बजट में 38 करोड 36 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। लगभग 1 करोड़ रुपए से आश्रय स्थल, हॉकर जोन, चौपाटी बनाने की योजना है। नगर क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से पाइप लाइन विस्तार कर पेयजल व्यवस्था बनाई जाएगी।

Hawker zone and Chowpatty will be constructed at a cost of one crore.