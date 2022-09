नगर पालिका परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर माथा पच्ची शुरू हो गई है। टिकट एक है और औसतन हर वार्ड से चार दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस व भाजपा नेताओं को टिकट फाइनल करने में पसीने छूट रहे हैं।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. नगर पालिका परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर माथा पच्ची शुरू हो गई है। टिकट एक है और औसतन हर वार्ड से चार दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस व भाजपा नेताओं को टिकट फाइनल करने में पसीने छूट रहे हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की मंजुला मंगल भवन में हुई। भाजपा नेता परमजीत सिंह, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, एमएम पुरी ने मार्गदर्शन दिया। मंडल अध्यक्ष दर्शन झाडे ने बताया कि नगर के 15 वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए जाने हैं। इसके लिए प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भाजपा सरकार की जनहित योजनाओं एवं कार्यों के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में विधायक विजय चौरे ,ब्लॉक अध्यक्ष केशव बोढ़े एवं नेताओं ने बैठक ली। सभी 15 वार्डों में प्रत्याशी खड़े करने पर विचार मंथन किया गया। बोढ़े ने बताया कि प्रत्याशियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। विधायक चौरे ने कहा सभी वार्डों में उम्मीदवार चयन के लिए चुनाव प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राज्य और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के अलावा बसपा , आप व निर्दलीय भी ताल ठोकने की तैयारी में है। दावेदार जीत के लिए अभी से जोड़तोड़ में जुट गए हैं। वोटर लिस्ट का विश्लेषण किया जा रहा है। इस बार नगर परिषद अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। महिला को आगे कर पुराने नेता रणनीति में जुट गए हैं। अभी नगर पालिका सौंसर में कांग्रेस सत्तारूढ है। शहर में संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी श्रेयांस कुमट के निर्देशन में तहसील कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र,मतदाता सूची अवलोकन, निर्वाचन सहायता केंद्र, सहित नाम निर्देशन पत्र की जांच के काउंटर बनाए गये है। चुनाव लडऩे के इच्छुकों ने सुबह साढ़े दस बजे से नाम निर्देशन पत्र लिए। जमा कराने की अंतिम तिथि 12 सितंबर दोपहर 3 बजे तक है।

Head-punch started in the name of the candidates