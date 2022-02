सीएम हेल्पलाइन में भी नहीं हो रही सुनवाई

सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत पर गौर नहीं करने से लोग मायूस हैं। बड़चिचोली ग्राम में आवागमन का मुख्य जरिया यहां की पुलिया पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी। गांव वालों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों व सीएम हेल्पलाइन तक में गुहार लगाई पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुलिया के टूटने से वाहन चालकों को ढाना मार्ग से होकर आना -जाना पड़ रहा है। इससे समय के साथ पेट्रोल-डीजल का खर्चा अधिक हो रहा है।

छिंदवाड़ा/बड़चिचोली. सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत पर गौर नहीं करने से लोग मायूस हैं। बड़चिचोली ग्राम में आवागमन का मुख्य जरिया यहां की पुलिया पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी। गांव वालों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों व सीएम हेल्पलाइन तक में गुहार लगाई पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुलिया के टूटने से वाहन चालकों को ढाना मार्ग से होकर आना -जाना पड़ रहा है। इससे समय के साथ पेट्रोल-डीजल का खर्चा अधिक हो रहा है। दो पहिया वाहनों के लिए जरूर पुलिया के पास से वौकल्पिक रास्ता बनाया गया है। पूर्व उपसरपंच रामेश्वर किनकर ने केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री के निजी सचिव को डोल पुलिया का काम शुरू कराने के लिए ज्ञापन भी दिया था। कई बार अधिकारियों को समस्या बताई।सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत हुई परंतु काम शुरू नहीं

हो पाया । पूर्व जनपद सदस्य शेख नूर मोहम्मद ने डोल पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है। इधर परासिया-शिवपुरी तक सडक़ की हालत बेहद खराब हो गई है जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन किया गया। वर्तमान में वेकोलि द्वारा सडक की मरम्मत कराई जा रही है। सोमवार को स्थानीय निवासियों ने पेंच महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर बताया वेकोलि प्रबंधन ठेकेदार के माध्यम से सडक़ की मरम्मत करा रहा है, लेकिन काम गुणवत्ताहीन किया जा रही है। कुछ दिन पूर्व जिस जगह सीसी रोड बनाई गयी है वह टूट रही है। सडक़ मरम्मत का कार्य पिछले एक माह से बंद भी है। जिससे लोगों की परेशानी बढ गयी है। अजय मडके, अकलेश साहू ने कहा कि प्रबंधन सडक की मरम्मत का कार्य अच्छी तरह से कराए अन्यथा ग्रामवासी चक्काजाम कर कोल परिवहन रोक देंगे।

Hearing is not happening even in CM helpline