भारी पड़ेगी गर्मी, नौ जलाशय सूखे

औसत बारिश का असर जलाशयों पर नजर आ रहा है। जलाशय सूखते जा रहे हैं। जानवरों के लिए थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध है। जिले को पहले ही जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। सरकारी बांधों और जलाशयों का पानी सिर्फ पेयजल के लिए सुरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के तीन महीने पानी को लेकर मुश्किल वाले साबित होंगे।

Heat will be heavy, nine reservoirs dry up