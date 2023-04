सर्वसुविधायुक्त अस्पताल तो है पर डॉक्टर और स्टॉफ नहीं, पढ़ें पूरी खबर

हां का 100 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल एकमात्र चिकित्सक के भरोसे चल रहा है। यहां पचास से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन वर्षों से इन पदों को भरा नहीं गया है। स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की लगातार मांग की जा रही है।

here is a well equipped hospital but no doctors and staff